Уже меньше, чем 39 гривен: официальный курс доллара продолжает падать
Нацбанк установил доллар на более низкой ценовой отметке, чем вчера. Такая тенденция продолжается второй день подряд. Зато евро фактически остается на том же уровне, что и было.
Официальный курс 22 марта
По данным Нацбанка, официальный курс составляет 38,92 гривны за доллар. Стоимость доллара упала на 21 копейку против 21 марта.
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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 42,46 гривны, что на 3 копейки больше, чем вчера.
Какой будет официальный курс доллара и евро 25 марта:
- доллар – 38,90 гривны,
- евро – 42,12 гривны.
Курс на наличном рынке
На утро 22 марта курс доллара такой:
- В банках покупка составляет 38,70 гривны, а продажа – 39,20 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 38,70 гривны, а продажа – 39,19 гривны.
- На черном рынке: покупка – 38,95 гривны, а продажа – 39,05 гривны.
Каким будет доллар в последнюю неделю марта
Как прогнозирует банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, диапазон курса доллара на межбанке будет на уровне 38,5 – 39,5 гривны за доллар, а вот на наличном рынке – 38,5 – 40 гривен за доллар.
Лесовой добавляет, что колебания курсов хоть и будет происходить, впрочем, это будет без существенной угрозы для валютных показателей.
Соответственно можно говорить об ожидаемом определенном равновесии между спросом и предложением из-за активности регулятора на межбанке (механизм валютных интервенций призван по максимуму удовлетворить спрос).
Заметьте, что курс евро будет на таком уровне на следующую неделю:
- на межбанке – 41,5 – 43 гривны,
- на наличном рынке – 41 – 43,5 гривны за евро.