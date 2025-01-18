Валютный рынок в январе: какие прогнозы по доллару на следующую неделю

На следующей неделе доллар продолжит оставаться в центре внимания валютного рынка. С прогнозируемым курсом в пределах от 42 гривен за доллар, ожидается, что резких колебаний не будет, но внутренние и внешние факторы могут повлиять на ситуацию.

Какая ситуация будет на следующей неделе

Банкир Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, какой может быть ситуация на валютном рынке в период с 20 января по 26 января.

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По его словам, середина января на валютном рынке станет активным периодом усиленного противодействия инфляции. НБУ будет пытаться применить механизм валютных интервенций для уравновешивания спроса и предложения.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка К слову: по состоянию на начало января объем международных резервов достиг почти 44 миллиарда долларов. В то же время не исключено, что на курсовых показателях это формально не скажется.

Лесовой добавил, что официальный курс будет находиться в диапазоне 42 – 42,50 гривны за доллар. Также почти исключено резкое и неожиданное изменение курсовых показателей.

Относительно наличного рынка, то не исключен эмоциональный период "предчувствий" от первых действий новоизбранного президента США, а также реакция общества на возможные последствия вражеской агрессии и ситуацию на фронте.

Что будет способствовать стабилизации на рынке валют

Во-первых, после пикового декабря обычно наступает относительно спокойный январь, ведь существенно уменьшатся доходы граждан. Во-вторых, не забывайте, что курсовые показатели на наличном рынке формируются на основе курсов межбанка с добавлением комиссии финучреждений. И в рамках режима управляемой гибкости действующим останется разница между безналичным и наличным курсами. В-третьих, на 23 января запланировано заседание Монетарного комитета НБУ, на котором вполне вероятно учетную ставку могут пересмотреть. Учетная ставка является весомым инструментом для усиления веса гривны.

Заметьте! На следующей неделе доллар будет в цене на уровне 42 – 42,50 гривны на межбанке и 42,20 – 43,20 гривны на наличном рынке.