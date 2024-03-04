Курс в начале марта: сколько будет стоить доллар на этой неделе

Гривна в последнюю неделю февраля показывала тенденцию на укрепление на межбанке, это влияло и на "наличку". В то же время как отмечает банкир, март для гривны – комфортный, поэтому интересно, что ждет курс в первую неделю весны.

Ситуация с долларом на прошлой неделе

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Каналу рассказала, что на прошлой неделе стоимость американского доллара в наличном сегменте валютного рынка менялась разнонаправленно.

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По ее словам, в первой половине недели национальная валюта умеренно укреплялась под давлением безналичного сегмента.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Экспортеры в течение прошлой недели более активно продавали валютную выручку из-за потребности в дополнительной гривневой ликвидности для уплаты налогов и зарплат.

Это привело к существенному снижению потребности в интервенциях НБУ, недельный объем которых сократился вдвое по сравнению с предыдущим периодом до 320 миллиона долларов.

При этом в последний день месяца регулятор даже больше покупал валюты на ВРУ, чем продавал.

А всего за неделю он приобрел в резервы 29,6 миллиона долларов избытка валютного предложения.

Сколько будет стоить доллар

Золотько напоминает, что выше описанная ситуация спровоцировала ощутимое укрепление гривны на межбанке: в четверг котировки опускались до 38,02 – 38,03 гривны за доллар. Что в свою очередь оказывало давление на курс доллара в наличном сегменте.

Здесь курс продажи американских долларов опустился с 38,60 – 38,65 гривны за доллар в понедельник до 38,40 – 38,45 гривны в четверг.

А уже в пятницу, на фоне активных выплат зарплат украинцам и повышения спроса на валюту со стороны населения, стоимость долларов США умеренно выросла и неделю наличный рынок завершал с курсом в пределах 38,5 – 38,55 гривны.

На этой неделе следует ожидать курсовую коррекцию в безналичном сегменте. Ослабление предложения валюты вполне вероятно может привести к росту котировок. Хотя радикальных изменений ждать все же не следует – март традиционно комфортный для гривны период из-за потребности агропроизводителей в дополнительной гривневой ликвидности для проведения посевной,

– объясняет банкир.

В то же время Анна Золотько говорит, что умеренный рост котировок на ВРУ может привести к небольшому подорожанию доллара в наличном сегменте.

В течение этой недели курс продажи наличных долларов будет находиться в диапазоне 38,4 – 38,9 гривны за доллар.

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