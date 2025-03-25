Валюта взяла курс на рост: доллар и евро существенно подорожали в обменниках
- Доллар вырос от 23 до 32 копеек, а евро – на 50 копеек в обменниках, тогда как межбанковский курс почувствовал лишь незначительный рост против 24 марта.
- Курс евро на следующую неделю ожидается в пределах 44,50 – 45,50 гривны, под влиянием мировой торговли и таможенной политики США.
Курсы доллара и евро в банках в обменниках претерпели существенные изменения. Доллар вырос от 23 до 32 копеек, а евро – аж на 50 копеек. В то же время межбанковский и наличный курсы почувствовали лишь незначительный рост.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 25 марта, как сообщил 24 канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,30 гривны (+3 копейки против 24 марта) и продажа по 41,92 гривны (+5 копеек).
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- Покупка евро проходит по 44,80 гривны (+5 копеек), продажа – по 45,40 гривны (без изменений).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+8 копеек), а продать по 41,65 гривны (+8 копеек).
- Покупка евро по 45,15 гривны (+4 копейки), а продажа по 45,30 гривны (-2 копейки).
Курс в обменниках
- Доллары покупают в среднем по: 41,33 гривны (+23 копейки), а дают по 41,77 гривны (+32 копейки), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,86 гривны (+50 копейки), а продают по 45,46 гривны (+7 копейка).
Будет ли расти курс евро в ближайшее время
Банкир Тарас Лесовой в комментарии для 24 Канала отметил, что курс евро на следующей неделе будет колебаться под влиянием как минимум двух факторов – ситуации в мировой торговле и таможенной политики США.
В то же время рынок будет оставаться относительно прогнозируемым благодаря режиму управляемой гибкости и мартовским монетарным мерам, в частности повышению учетной ставки. Таким образом, в период с 24 по 30 марта курс евро на наличном рынке и межбанке ожидается в пределах 44,50 – 45,50 гривны.