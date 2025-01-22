Сколько гривен можно получить за 200 долларов сегодня

В течение последней недели курс доллара постепенно снижался. Валюта подешевела во всех сегментах рынка.

Какой курс доллара 22 января

22 января НБУ установил курс на уровне 42,17 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В обменниках средний курс сейчас такой:

покупка осуществляется в среднем по 42,30 гривен за доллар;

продажа – 42,40 гривен за доллар.

Средний курс в банках несколько отличается:

покупка происходит в среднем за 41,90 гривен за доллар;

продажа – 42,50 гривен за доллар.

Сколько можно выручить за сдачу 200 долларов сегодня

если обменять 200 долларов в банке , можно получить ориентировочно 8 380 гривен;

, можно получить ориентировочно 8 380 гривен; при обмене 200 долларов в обменнике, можно выручить примерно 8 460 гривен.

За сколько можно купить 200 долларов сейчас