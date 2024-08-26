Сегодня спад, завтра рекордный рост: евро пересек новый рубеж
Официальный курс евро потерял сегодня 14 копеек. Впрочем, завтра ожидается взлет стоимости – валюта пересечет границу более чем в 46 гривен.
Официальный курс 26 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,22 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек.
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Официальный курс евро вместо этого составляет 45,84 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 14 копеек.
По состоянию на 27 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,35 гривны,
- евро – 46,18 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 26 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,51 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны, а продажа – 41,60 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
Какой курс доллара ждать с 26 августа
Как сообщила банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, на этой неделе амплитуда курсовых колебаний может несколько возрасти на межбанке. А вот наличный рынок будет реагировать на них не так гибко.
Ближе к концу недели из-за начала периода выплат зарплат украинцам, возможно небольшое подорожание доллара.
Кроме того, вскоре завершение школьных каникул. А это значит, что украинцам нужно больше гривневой ликвидности для подготовки детей перед учебой. Поэтому, влияние "зарплатного" фактора будет ограниченным.
- В течение недели стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.