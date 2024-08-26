Официальный курс 26 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,22 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек.

Читайте также Выбор между долларом и евро: какую валюту лучше покупать

Официальный курс евро вместо этого составляет 45,84 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 14 копеек.

По состоянию на 27 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,35 гривны,

евро – 46,18 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 26 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,51 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны , а продажа – 41,60 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,40 гривны, а продажа – 41,50 гривны.

Какой курс доллара ждать с 26 августа

Как сообщила банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала, на этой неделе амплитуда курсовых колебаний может несколько возрасти на межбанке. А вот наличный рынок будет реагировать на них не так гибко.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Ближе к концу недели из-за начала периода выплат зарплат украинцам, возможно небольшое подорожание доллара.

Кроме того, вскоре завершение школьных каникул. А это значит, что украинцам нужно больше гривневой ликвидности для подготовки детей перед учебой. Поэтому, влияние "зарплатного" фактора будет ограниченным.

В течение недели стоимость доллара на наличном рынке будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.