Офіційний курс 26 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,22 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,84 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 14 копійок.

Станом на 27 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,35 гривні,

євро – 46,18 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 26 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,51 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

Який курс долара чекати з 26 серпня

Як повідомила банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, цього тижня амплітуда курсових коливань може дещо зрости на міжбанку. А от готівковий ринок буде реагувати на них не так гнучко.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ближче до кінця тижня через початок періоду виплат зарплат українцям, можливе невелике подорожчання долара.

Крім того, незабаром завершення шкільних канікул. А це означає, що українцям потрібно більше гривневої ліквідності для підготовки дітей перед навчанням. Відтак, вплив "зарплатного" чинника буде обмеженим.

Протягом тижня вартість долара на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.

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