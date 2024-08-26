Офіційний курс 26 серпня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,22 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,84 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 14 копійок.
Станом на 27 серпня, курс від НБУ буде такий:
- долар – 41,35 гривні,
- євро – 46,18 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 26 серпня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,10 гривні, а продаж – 41,51 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,60 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
Який курс долара чекати з 26 серпня
Як повідомила банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу, цього тижня амплітуда курсових коливань може дещо зрости на міжбанку. А от готівковий ринок буде реагувати на них не так гнучко.
Ближче до кінця тижня через початок періоду виплат зарплат українцям, можливе невелике подорожчання долара.
Крім того, незабаром завершення шкільних канікул. А це означає, що українцям потрібно більше гривневої ліквідності для підготовки дітей перед навчанням. Відтак, вплив "зарплатного" чинника буде обмеженим.
- Протягом тижня вартість долара на готівковому ринку перебуватиме в діапазоні 41,30 – 41,70 гривні за долар.