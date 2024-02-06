Официальный курс 6 февраля: изменился ли доллар и что происходит с евро

Пока доллар за сутки почти не изменился и потерял лишь одну копейку в цене, евро существенно покатилось вниз. Цена европейской валюты потеряла несколько десятков копеек.

Официальный курс 6 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 6 февраля достиг 37,55 гривны за доллар. Стоимость упала всего на 1 копейку против 5 февраля.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 40,37 гривны, что на 50 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 7 февраля:

Доллар – 37,62 гривны,

Евро – 40,39 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 6 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,50 гривны , а продажа – 38,05 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,35 гривны , а продажа – 38,17 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 37,95 гривны, а продажа – 38,05 гривны.

Прогноз курса доллара на неделю

В эксклюзивном комментарии для 24 Канала эксперт Анна Золотько рассказала, что в конце прошлой недели наличный курс продажи доллара фактически сравнялся со стоимостью валюты при покупке по безналичным каналам.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Это ограничивает пространство для дальнейшего снижения курса в наличном сегменте. С другой стороны, период подготовки и празднования китайского нового года будет ограничивать спрос на валюту со стороны импортеров.

По словам Золотько, в безналичном сегменте еще возможно курсовое движение вниз, хотя более вероятным выглядит стабилизация курсовых отметок на нынешнем уровне.

Эксперт говорит, что в течение этой неделиналичного доллара будет находиться