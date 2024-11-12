Евро теряет цену: по сколько продают валюту на рынке

В банках доллар за последние сутки несколько подешевел, однако евро потеряло цену существенно. Похожая ситуация и на черном рынке, хотя в обменниках произошел некоторый рост европейской валюты.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 12 ноября, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,15 гривны (-5 копеек против 11 ноября) и продажа по 41,65 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,13 гривны (-17 копеек), а продажа по 44,77 гривны (-18 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,65 гривны (+8 копеек), а продать по 41,70 гривны (+7 копеек).

(+8 копеек), а продать по (+7 копеек). Покупка евро по 44,60 гривны (-10 копеек), а продажа по 44,70 гривны (-20 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,40 гривны (+25 копеек), а продают по 41,79 гривны (+17 копеек), по данным finance.ua.

(+25 копеек), а продают по (+17 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,40 гривны (-10 копеек), а продают по 44,77 гривны (+7 копеек).

Какой курс прогнозируют на этой неделе

Как рассказала Анна Золотько для 24 Канала, что в начале этой недели может произойти умеренный рост курса из-за низких курсовых уровней в прошлые четверг и пятницу.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Однако ближе к завершению недели стоит ожидать усиления предложения валюты со стороны бизнеса из-за приближения предельной даты уплаты крупных квартальных налогов. Наличный рынок, правда, будет пытаться удержать стоимость доллара выше отметки 41,50 гривны за доллар.

Таким образом, Золотько прогнозирует, что в течение этой недели курс доллара будет колебаться в диапазоне 41,40 – 41,60 гривны за доллар.