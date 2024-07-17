Какие налоги могут не платить пенсионеры в Украине
17 июля 2024, 18:23Читати новину українською
Пенсионеры в Украине имеют ряд льгот на различные государственные услуги, а кроме этого имеют еще и льготы на уплату налога на землю. Это решение действует независимо от места жительства пенсионера.
Освобождение от земельного налога
Пенсионеры, которые получают пенсию по возрасту, имеют право на освобождение от уплаты земельного налога.
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Отсутствие земельного налога применяется при условии, что земельный участок соответствует определенным нормам:
- До 2 гектаров для ведения личного сельского хозяйства.
- До 0,01 гектара для строительства индивидуальных гаражей.
- До 0,10 гектара для индивидуального дачного строительства.
- До 0,12 гектара для садоводства.
- До 0,25 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в селах.
- До 0,15 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в поселках городского типа.
- До 0,10 гектара для строительства и обслуживания жилого дома в городах.