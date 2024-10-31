Новая помощь для ВПЛ: кто из переселенцев сможет получить новый вид субсидии

25 октября Кабмин утвердил постановление №1225. Благодаря чему некоторые переселенцы смогут получить специальную субсидию.

Как будут реализовывать новый вид субсидии

Благодаря этой субсидии будут частично или полностью компенсироваться расходы на наем (аренду) жилья. Для получения этой помощи нужно, чтобы гражданин имел заключенный договор аренды, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Обратите внимание! В новом постановлении Кабмина утверждена также компенсация части налога на доходы физлиц и военного сбора.

Условием назначения субсидии на аренду является наличие заключенного договора аренды. При этом наймодателю (арендодателю) государство будет компенсировать стоимость налогов, которые должны быть уплачены с дохода, полученного с аренды,

– говорится в сообщении ПФУ.

Размер этой субсидии рассчитывается индивидуально, во внимание будут приниматься следующие факторы:

стоимость аренды;

уровень доходов членов семьи;

количество членов семьи.

Эта программа будет действовать не по всей территории Украины. Сначала она будет распространяться только на 9 областей:

Черниговскую область;

Херсонскую;

Николаевскую;

Донецкую;

Луганскую;

Харьковскую;

Сумскую;

Запорожскую;

Днепропетровскую.

Обратите внимание! Такая субсидия может предоставляться вместе с субсидией на ЖКУ.