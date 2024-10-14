На сколько Россия увеличила мощности своего теневого флота

С помощью своего теневого флота Россия транспортирует значительное количество нефти. Эти объемы в этом году выросли почти вдвое.

Как Россия использует свой теневой флот

Россия перевозит нефть устаревшими незастрахованными танкерами. Эти суда увеличивают риск экологических катастроф, в частности, в европейских водах, сообщает Financial TImes.

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Объемы нефти, что перевозит Россия, выросли так:

в июне 2023 года объем перевозимой нефти, составлял 2,4 миллиона баррелей;

в июне 2024 года – 4,1 миллиона баррелей.

США, Канада, Япония и страны ЕС пытаются бороться с российским теневым флотом, в том числе с помощью санкций. Поэтому Россия почти не имеет выбора и вынуждена обращаться преимущественно к внутренним страховщикам.

Обратите внимание! Киевская школа экономики (КШЭ) подсчитала, что в июне 2024 года 70% российской морской нефти было транспортировано теневым флотом.

Отсутствие нормального страхования, обслуживания и возраст танкеров могут стать причиной аварий. Такие прецеденты уже есть. Например, теневой танкер Andromeda Star в марте 2024 года столкнулся с другим судном недалеко от Дании. Разлива нефти удалось избежать только потому, что она была выгружена раньше.

Обратите внимание! Из-за плохого обслуживания, уже происходили взрывы двигателей на теневых судах.