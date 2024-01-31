Почти без изменений: сколько стоит доллар от НБУ сегодня

31 января 2024, 17:01
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Официальный курс доллара опустился за сутки лишь на 1 копейку, в то же время евро выросло на незначительные 8 копеек. Впрочем, на завтра регулятор планирует существенно опустить валюты в цене.

Официальный курс 31 января

По данным Нацбанка, официальный курс 31 января достиг 37,87 гривны за доллар. Стоимость упала всего на 1 копейку против 30 января.

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Что касается евро, то на сегодня цена достигла 41,08 гривны, что на 8 копеек больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 1 февраля:

  • Доллар – 37,56 гривны,
  • Евро – 40,70 гривны.

 

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 31 января доллар составляет:

  • В банках покупка составляет 37,75 гривны, а продажа – 38,35 гривны.
  • В обменниках: покупка – на уровне 37,57 гривны, а продажа – 38,33 гривны.
  • На черном рынке: покупка – 38,13 гривны, а продажа – 38,25 гривны.

Какие суммы держат украинцы дома

В НБУ рассказали, что в 2023 году общее количество наличных денег в Украине выросло на 6,7% – это на 48,3 миллиарда гривен. Таким образом, состоянию на 1 января 2024 года, украинцы держали "под матрасом" 764,4 миллиарда гривен. По данным регулятора, в обращении сейчас находится:

  • 2,7 миллиарда банкнот на сумму 757,5 миллиарда гривен,
  • 14,5 миллиарда монет на сумму 6,7 миллиарда гривен.
Заметим! Наиболее распространенными в обращении являются банкноты номиналом 500 гривен и монеты номиналом 10 копеек. А наименее распространенными являются банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 10 гривен.

Среди интересных фактов относительно наличного обращения есть:

  • В 2023 году больше всего выросло количество монет номиналом 10 гривен, а также произошло увеличение количества монет номиналами 5, 2 и 1 гривна. Это связано с изъятием из обращения банкнот меньших номиналов.
  • Наибольшее сокращение количества в обращении произошло с монетами номиналом 25 копеек.
  • Наибольший прирост среди банкнот был в номинале 1 000 гривен, что объясняется желанием людей хранить сбережения в больших номиналах во время войны.

Автор: Валерія Городинська