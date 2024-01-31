Почти без изменений: сколько стоит доллар от НБУ сегодня

Официальный курс доллара опустился за сутки лишь на 1 копейку, в то же время евро выросло на незначительные 8 копеек. Впрочем, на завтра регулятор планирует существенно опустить валюты в цене.

Официальный курс 31 января

По данным Нацбанка, официальный курс 31 января достиг 37,87 гривны за доллар. Стоимость упала всего на 1 копейку против 30 января.

Читайте также Продукты и недвижимость будут расти в цене, а курс будет крепнуть: какие прогнозы на февраль

Что касается евро, то на сегодня цена достигла 41,08 гривны, что на 8 копеек больше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 1 февраля:

Доллар – 37,56 гривны,

Евро – 40,70 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 31 января доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,75 гривны , а продажа – 38,35 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,57 гривны , а продажа – 38,33 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,13 гривны, а продажа – 38,25 гривны.

Какие суммы держат украинцы дома

В НБУ рассказали, что в 2023 году общее количество наличных денег в Украине выросло на 6,7% – это на 48,3 миллиарда гривен. Таким образом, состоянию на 1 января 2024 года, украинцы держали "под матрасом" 764,4 миллиарда гривен. По данным регулятора, в обращении сейчас находится:

2,7 миллиарда банкнот на сумму 757,5 миллиарда гривен,

14,5 миллиарда монет на сумму 6,7 миллиарда гривен.

Наиболее распространенными в обращении являются банкноты номиналом 500 гривен и монеты номиналом 10 копеек. А наименее распространенными являются банкноты номиналом 50 гривен и монеты номиналом 10 гривен.

Среди интересных фактов относительно наличного обращения есть: