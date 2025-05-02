Какой процент от зарплаты идет на взносы в Пенсионный фонд
- Зарплата с 1 апреля 2024 года составляет 8 000 гривен, а минимальный страховой взнос равен 22% от этой суммы.
- Для зачисления одного полного месяца страхового стажа с апреля 2024 года нужно уплатить не менее 1 760 гривен.
Украинцам следует платить страховые взносы от зарплаты. Таким образом происходит зачисление пенсий.
Сколько процентов отчисляют от зарплаты в пенсионный фонд
Для этого следует платить конкретную сумму, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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С 1 апреля 2024 года минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен. По состоянию на май 2025 года изменений она не претерпела.
Соответственно согласно этой зарплатой согласовываются размеры выплат и взносов. В частности, и размер минимального страхового взноса. Он определяется как 22% размера минимальной заработной платы.
Чтобы в страховой стаж был зачислен один полный месяц, сумма добровольного взноса должна быть не меньше размера минимального страхового взноса,
– объяснили в Пенсионном фонде.
Обратите внимание! То есть, чтобы с апреля 2024 года в страховой стаж был зачислен один полный месяц, нужно оплатить не менее 1 760 гривен.