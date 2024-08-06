Какие в Украине минимальные пенсии и кто их получает

Прожиточный минимум, указанный в бюджете на 2024 год, составляет 2 361 гривну. На нем основывается большинство соцвыплат, в том числе и пенсии лиц, не имеющих соответствующего стажа.

Какие минимальные пенсии

С 1 марта установлены новые минимальные размеры пенсий в соответствии с Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Поэтому, минимальные пенсии у разных категорий пенсионеров следующие:

65-летние пенсионеры без необходимого стажа получают 2 725 гривен.

Пенсионеры до 70 лет с 30 годами стажа для женщин и 35 годами для мужчин получают 2 980 гривен.

Пенсионеры от 70 до 80 лет с соответствующим стажем получают 3 240 гривен.

80-летние пенсионеры с 20 годами стажа для женщин и 25 годами для мужчин получают 3 370 гривен.

Пенсионеры с полным страховым стажем, – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, – получают не менее 40% от минимальной зарплаты.

Поскольку минимальная зарплата в Украине выросла до 8 000 гривен, минимальная пенсия должна была составлять 3 200 гривен. Однако правительство установило минимальный размер пенсионной выплаты на уровне 3 370 гривен.