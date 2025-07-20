Чтобы не выживать, а жить: сколько денег нужно украинцам на пенсии: сколько денег нужно украинцам на пенсии

Вопрос, сколько должна составлять пенсия для достойной и комфортной жизни в Украине, остается одной из самых острых тем. Какую сумму действительно считают достаточной украинцы для достойной старости, читайте дальше.

Какой размер пенсии действительно нужен украинцам для жизни в 2025 году?

Экономист Олег Пендзин в комментарии для 24 Канала отмечает: хотя в бюджете заложено около 3 тысяч гривен, фактический прожиточный минимум, который ежемесячно публикует Минсоцполитики, уже достигает более 6 600 гривен, а реальные расходы украинцев могут достигать и 9 000 гривен.

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Дело в том, хоть пенсии выросли на 10,2% за последний год, инфляция опережает их – 14,3%. Из-за этого реальная покупательная способность пенсионеров падает, а их выплаты фактически теряют свою ценность.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Если сравнить, что в Украине средняя пенсия где-то на уровне 6 400 гривен, а большая половина пенсионеров получают меньше чем средний размер при том, что фактический прожиточный минимум составляет 9 тысяч гривен, то мне трудно здесь что-то говорить.

В то же время по данным Пенсионного фонда: