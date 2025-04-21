Какую пенсию за выслугу лет получают учителя в 2025 году

В 2025 году в Украине учителя могут получить пенсию за выслугу лет при условии соблюдения определенных требований. Для этого человек должен иметь не менее 30 лет стажа.

Выход на пенсию учителей

Выйти на пенсию педагоги могут уже в 55 лет, передает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Условия назначения пенсии за выслугу лет:

Педагогический стаж не менее 30 лет.

Достижение 55 лет.

Эти требования действуют для лиц, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Для тех, кто до этой даты уже имел соответствующий стаж, возможность выхода на пенсию за выслугу лет сохраняется независимо от возраста.

Расчет пенсии по возрасту

Размер пенсии за выслугу лет определяется по формуле, которая учитывает:

Среднюю заработную плату: среднемесячный заработок перед выходом на пенсию.

Коэффициент стажа: зависит от продолжительности страхового стажа.

Коэффициент заработка: соотношение индивидуального заработка к среднему по стране.

Формула расчета пенсии:

Пенсия = Средняя заработная плата × Коэффициент заработка × Коэффициент стажа​

Важно! Пенсия за выслугу лет назначается только после увольнения с должности, дающей право на такую пенсию. Если лицо после назначения пенсии снова трудоустраивается на такую должность, выплата пенсии прекращается до повторного увольнения

Дополнительные надбавки:

Педагогические работники имеют право на надбавку за выслугу лет: