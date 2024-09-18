Какая пенсия предоставляется украинцам, не имеющим стажа

Чтобы выйти на пенсию, украинцы должны приобрести достаточное количество стажа. Для каждого возраста, эта норма своя.

Когда украинцы могут выйти на пенсию

Уйти на заслуженный отдых украинцы могут, начиная с 60 лет. Чтобы выйти на пенсию в этом возрасте в этом году, нужно иметь не менее 31 года стажа.

Читайте также Средств на субсидии хватит: в Правительстве сообщили, сколько осталось в бюджете

Для выхода на пенсию в другом возрасте нормы таковы:

в 63 года минимум стажа составляет 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Обратите внимание! Указанные минимумы будут действительны только для 2024 года. В следующем году эти значения для 60 и 63 лет возрастут.

Какая пенсия предоставляется без стажа

Как сообщает Дия, социальную пенсию может получить пенсионер, достигший возраста 65 лет. При условии, что он не приобрел минимального количества стажа для выхода на пенсию.

Такая выплата предоставляется исключительно, если лицо не имеет дополнительных источников доходы (зарплаты). Чтобы получить средства, необходимо самостоятельно обратиться в ПФУ. Сейчас эта ежемесячная выплата составляет 2 361 гривну.

Заметьте! Пенсионер может докупить себе нужное количество стажа.