Коли українці можуть вийти на пенсію

Піти на заслужений відпочинок українці можуть, починаючи з 60 років. Аби вийти на пенсію у цьому віці цьогоріч, потрібно мати щонайменше 31 рік стажу.

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Для виходу на пенсію у іншому віці норми такі:

у 63 роки мінімум стажу складає 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Зверніть увагу! Вказані мінімуми будуть дійсні лише для 2024 року. У наступному році ці значення для 60 та 63 років зростуть.

Яка пенсія надається без стажу

Як повідомляє Дія, соціальну пенсію може отримати пенсіонер, який сягнув віку 65 років. За умови, що він не набув мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію.

Така виплата надається виключно, якщо особа не має додаткових джерел доходи (зарплати). Аби отримати кошти необхідно самостійно звернутися у ПФУ. Зараз ця щомісячна виплата складає 2 361 гривню.

Зауважте! Пенсіонер може докупити собі потрібну кількість стажу.