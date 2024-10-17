Какой размер субсидии на твердое топливо в 2024 году
В Украине продлили экспериментальную субсидию на твердое топливо, то есть дрова. Граждане смогут получить финансовую помощь.
Субсидия на дрова
Еще в 2023 году в Украине ввели экспериментальный проект по обеспечению населения, которое не имеет доступа к газу, дровами для печного отопления. Инициативу продлили на отопительный сезон 2024-2025 года.
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Размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива будет составлять – 16 234 гривен в год на семью.
Обратите внимание! Льготники смогут получить только 13,6 тысячи гривен.
Как получить деньги
Такая субсидия оформляется так же как и обычная на ЖКУ. То есть нужно:
- обратиться в местный орган социальной защиты;
- подать заявление на получение субсидии на дрова;
- предоставить декларацию о доходах за прошлый год.
Иногда нужно предоставить справку, которая подтверждает, что лицо использует печное отопление и дрова для обогрева своего жилья.