Какой размер субсидии на твердое топливо в 2024 году

В Украине продлили экспериментальную субсидию на твердое топливо, то есть дрова. Граждане смогут получить финансовую помощь.

Субсидия на дрова

Еще в 2023 году в Украине ввели экспериментальный проект по обеспечению населения, которое не имеет доступа к газу, дровами для печного отопления. Инициативу продлили на отопительный сезон 2024-2025 года.

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Размер субсидии на приобретение твердого печного бытового топлива будет составлять – 16 234 гривен в год на семью.

Обратите внимание! Льготники смогут получить только 13,6 тысячи гривен.

Как получить деньги

Такая субсидия оформляется так же как и обычная на ЖКУ. То есть нужно:

обратиться в местный орган социальной защиты;

подать заявление на получение субсидии на дрова;

предоставить декларацию о доходах за прошлый год.

Иногда нужно предоставить справку, которая подтверждает, что лицо использует печное отопление и дрова для обогрева своего жилья.