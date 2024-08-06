Новый транш от ЕС: какую помощь получит Украина

Украина получит новую денежную помощь от ЕС. Средства будут выделяться в рамках программы Ukraine Facility.

Что известно о новом транше

Совет Евросоюза одобрил передачу Украине 4,2 миллиарда евро. Решение было принято благодаря письменной процедуре.

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Эта помощь должна способствовать поддержке макрофинансовой стабильности в Украине. А также дальнейшему реформированию страны.

Программой Ukraine Facility предусматривается передача Украине ориентировочно 50 миллиардов евро до 2027 года. Эти деньги предоставляются в виде грантов и займов.

Указанные средства были переданы не просто так. По словам представителей Совета ЕС, Украина выполнила все условия, которые предусматривались в плане реформ, утвержденном ранее. Речь идет об изменениях, касающихся:

управления государственными финансами;

бизнес-среды;

энергетики;

разминирования территорий;

управления госпредприятиями.

В Совете ЕС считают выделение этих средств важным событием, учитывая сложную экономическую ситуацию сейчас в Украине.