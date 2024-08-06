Новый транш от ЕС: какую помощь получит Украина
6 августа 2024, 15:10Читати новину українською
Источник:Совет ЕС
Украина получит новую денежную помощь от ЕС. Средства будут выделяться в рамках программы Ukraine Facility.
Что известно о новом транше
Совет Евросоюза одобрил передачу Украине 4,2 миллиарда евро. Решение было принято благодаря письменной процедуре.
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Эта помощь должна способствовать поддержке макрофинансовой стабильности в Украине. А также дальнейшему реформированию страны.Напомним! Программой Ukraine Facility предусматривается передача Украине ориентировочно 50 миллиардов евро до 2027 года. Эти деньги предоставляются в виде грантов и займов.
Указанные средства были переданы не просто так. По словам представителей Совета ЕС, Украина выполнила все условия, которые предусматривались в плане реформ, утвержденном ранее. Речь идет об изменениях, касающихся:
- управления государственными финансами;
- бизнес-среды;
- энергетики;
- разминирования территорий;
- управления госпредприятиями.