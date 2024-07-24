Вдвое больше, чем в бюджете: какой реальный прожиточный минимум в Украине

Министерство социальной политики Украины обнародовало фактический размер прожиточного минимума для различных социальных и демографических групп населения. Он существенно отличается от установленного законодательством.

Какой на самом деле прожиточный минимум

Основную часть расходов составляют расходы на питание – 3 700 гривен. Данные собраны на основе цен за июнь 2024 года и рассчитаны согласно Закону "О прожиточном минимуме".

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Расчеты охватывают трудоспособных и нетрудоспособных граждан, а также детей в возрасте до 6 лет и от 6 до 18 лет.

Минсоцполитики разработало соответствующую таблицу с расчетами фактического прожиточного минимума.

Фактический прожиточный минимум в Украине / Источник: Минсоцполитики

Сейчас прожиточный минимум для трудоспособных лиц в Украине составляет 3 028 гривен.

Согласно данным Министерства социальной политики, расходы на питание составляют чуть более 3 700 гривен, на непродовольственные товары – 1 196 гривен, на коммунальные платежи – 1 200 гривен, а на услуги связи – 67 гривен.

Общий размер прожиточного минимума на одного человека в месяц составляет 7 064,62 гривен, а с учетом обязательных платежей – 8 089,28 гривен.