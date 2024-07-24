Який насправді прожитковий мінімум
Основну частину витрат становлять витрати на харчування – 3 700 гривень. Дані зібрані на основі цін за червень 2024 року та розраховані згідно Законом "Про прожитковий мінімум".
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Розрахунки охоплюють працездатних і непрацездатних громадян, а також дітей віком до 6 років і від 6 до 18 років.
Мінсоцполітики розробило відповідну таблицю з розрахунками фактичного прожиткового мінімуму.
Фактичний прожитковий мінімум в Україні / Джерело: Мінсоцполітики
Нині прожитковий мінімум для працездатних осіб в Україні становить 3 028 гривень.
Згідно з даними Міністерства соціальної політики, витрати на харчування становлять трохи більше ніж 3 700 гривень, на непродовольчі товари – 1 196 гривень, на комунальні платежі – 1 200 гривень, а на послуги зв'язку – 67 гривень.