Готовиться нужно сейчас: как увеличить свою будущую пенсию

На размер пенсии влияет сразу несколько факторов. При расчете выплаты во внимание берутся стаж лица, его зарплата и другие данные.

Как увеличить пенсию

Будущие пенсионеры могут повысить себе выплаты, докупив нужное количество стажа. В то же время благодаря такой покупке, граждане Украины, которые находятся за рубежом, могут обеспечить себе украинскую пенсию.

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Покупка стажа позволяет людям с небольшим официальным доходом обеспечить себе более высокие пенсионные выплаты в будущем. К тому же, нужно помнить о минимумах установленных ПФУ для выхода на пенсию. Украинцы могут уйти на заслуженный отдых в 60, 63 и 65 лет, при условии приобретения минимально нужного количества стажа.

Как купить стаж

Купить стаж могут все украинцы старше 16 лет.

Чтобы приобрести полный месяц стажа, нужно оплатить сумму, равную, как минимум, установленному страховому взносу. Сейчас это значение – 1 760 гривен. То есть, за год стажа придется заплатить 21 120 гривен.

Пенсионер может обратиться в ПФУ и самостоятельно определить размер и частоту взносов, которые будут зачисляться. Для этого составляется специальный договор.

Взносы могут вноситься как на собственный счет пенсионера, так и перечисляться на благо других граждан.