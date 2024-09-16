За сколько можно приобрести 3 года стажа сейчас

Украинцы могут самостоятельно увеличивать количество своего стажа. Для этого его просто нужно докупить.

Какова стоимость страхового стажа сейчас

Сейчас приобрести год стажа довольно дорого. Полный месяц, по данным ПФУ, равный минимальному страховому взносу – 1 760 гривен.

Читайте также Вниманию всех пенсионеров: из-за этого вы можете потерять свою пенсию

Соответственно, год стажа стоит – 21 120 гривен. Человек может не осуществлять покупку единоразово. Лицо имеет возможность самостоятельно определять размер и частоту таких взносов.

Обратите внимание! Украинцы могут вносить взносы и на счет другого лица

Кому стоит докупать стаж:

гражданам за рубежом, которые хотят получать пенсию в Украине;

тем, кто хочет увеличить свои выплаты, в частности, из-за небольшого официального дохода;

лицам, у которых недостаточное количество стажа.

Какое количество стажа нужно для выхода на пенсию сейчас

В 2024 году минимально необходимое количество стажа в зависимости от возраста таково: