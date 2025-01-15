Украина получила от партнеров почти 120 миллиардов долларов: надо ли будет возвращать эти деньги
15 января 2025, 10:05Читати новину українською
Украина получила значительную поддержку от международного сообщества, после начала полномасштабной войны. Внешнее финансирование за этот период превысило 100 миллиардов долларов.
Какую помощь получила Украина от партнеров
Средства предоставлялись в виде грантов и долгосрочных кредитов, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.
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Всего с начала полномасштабного вторжения мы получили 117 миллиардов долларов от наших международных партнеров. Треть из которых – гранты, это те деньги, которые не надо будет возвращать. Остальные – это долгосрочные кредиты под очень низкий процент.
Рожкова говорит, что в НБУ ожидают, восстановления украинской экономики после окончания войны, благодаря:
- частным инвестициям;
- капиталу, который поступит из-за рубежа.
Обратите внимание! Рожкова выразила надежду, что после окончания войны Украина сможет восстановить объем резервов. Они будут способствовать финансовой стабильности в стране.