Украина получила от партнеров почти 120 миллиардов долларов: надо ли будет возвращать эти деньги

Украина получила значительную поддержку от международного сообщества, после начала полномасштабной войны. Внешнее финансирование за этот период превысило 100 миллиардов долларов.

Какую помощь получила Украина от партнеров

Средства предоставлялись в виде грантов и долгосрочных кредитов, сообщает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Екатерина Рожкова Первый заместитель председателя Национального банка Украины Всего с начала полномасштабного вторжения мы получили 117 миллиардов долларов от наших международных партнеров. Треть из которых – гранты, это те деньги, которые не надо будет возвращать. Остальные – это долгосрочные кредиты под очень низкий процент.

Рожкова говорит, что в НБУ ожидают, восстановления украинской экономики после окончания войны, благодаря:

частным инвестициям;

капиталу, который поступит из-за рубежа.

Обратите внимание! Рожкова выразила надежду, что после окончания войны Украина сможет восстановить объем резервов. Они будут способствовать финансовой стабильности в стране.