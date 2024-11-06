Какую экономическую политику может внедрить Трамп

Трамп огласил о намерении поддержать внутреннюю промышленность США. В частности, через ограничение поступлений товаров из Китая.

Чего ждать от политики Трампа

Трамп пообещал ввести 60% пошлины на китайские товары. Из-за этого решения с весомыми трудностями могут столкнуться китайская металлургическая и сталелитейная промышленности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Перебои могут возникнуть и в нефтяной промышленности. Дело в том, что администрация Трампа имеет цель усилить санкции, чтобы ограничить поставки нефти из Ирана.

Обратите внимание! Экспорт Ирана достигает ориентировочно 1,3 миллиона баррелей ежедневно.

Сол Кавоник Старший энергетический аналитик MST Marquee Трамп может поддержать принятие Израилем более жесткой военной позиции по Ирану, что предполагает более высокий краткосрочный риск военной эскалации, которая может повлиять на поставки в регионе.

Какой ответ может дать Пекин

Пекин может ввести пошлину на американскую сою. Эта культура до сих пор больше всего экспортируется в Китай из США.

Обратите внимание! Пекин сократил зависимость от импорта сои из США. Однако эта масличная культура до сих пор остается необходимой для Китая.