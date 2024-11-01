НБУ увеличивает продажу доллара: как это повлияет на гривну

В октябре интервенции, которые осуществлял НБУ достигли максимального уровня с начала года. Всего за 2024 год регулятор продал на межбанке 26,806 миллиарда долларов.

Какое количество валюты продал НБУ

В октябре 2024 года регулятор продал 3,428 миллиарда долларов на межбанке. Это значение на 6,7% больше чем в сентябре, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Обратите внимание! В течение сентября НБУ продал на межбанке 3,214 миллиарда долларов.

Регулятор осуществляет операции на межбанковском валютном рынке для покрытия структурного дефицита иностранной валюты и ограничения крурсовых колебаний,

– объясняет НБУ.

За октябрь в Украину поступило 1,4 миллиарда долларов международной помощи. Благодаря этим средствам должны были покрыть дефицит бюджета.

С начала 2024 года Украина в общем получила 25,9 миллиарда долларов. То есть, НБУ потратил на поддержку курса больше, чем сумма предоставленной помощи.

Заметьте! До конца этого года Украина должна получить еще 15 миллиардов долларов помощи. Всего за 2024 это значение должно достичь 41,5 миллиарда гривен.