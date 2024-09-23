Какая пенсия самая выгодная: по возрасту или по инвалидности

Некоторые украинцы имеют право сразу на 2 вида пенсий. Однако получать эти выплаты одновременно, согласно действующему законодательству, нельзя.

Какая пенсия выгоднее для пенсионеров

Размер выплаты по инвалидности зависит от возрастной пенсии, сообщает ПФУ. Также на сумму влияет группа, которую назначили лицу.

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Обратите внимание! Лицо должно самостоятельно выбрать, какую из назначенных пенсий оно может получать.

Сейчас соотношение выплат по возрасту и по инвалидности такое:

лица с инвалидностью I группы должны получать выплату, равную минимум 100% пенсии по возрасту;

с инвалидностью II группы – 90%;

с инвалидностью III группы – 50%.

Лица с I и II группой инвалидности могут иметь выплаты выгоднее чем по возрасту. А вот тем, кто имеет III группу стоит обратить внимание на возрастную пенсию.

Какие сейчас пенсии у украинцев

По состоянию на 1 июля этого года, средняя пенсия составила 5 816,62 гривны, для работающих пенсионеров это значение – 6 216,20 гривен. Статистика ПФУ свидетельствует, что большинство граждан (26,14%) имеют пенсионную выплату менее 3 тысяч гривен.

У остальных пенсионеров пенсии такие: