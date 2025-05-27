Какие выплаты может получить жена погибшего военного

Если военнослужащий погиб, защищая украинскую независимость и суверенность, то его жена имеет право на определенные выплаты. В то же время существует несколько разновидностей пенсий, которые может получить женщины павшего.

Какую пенсию получает вдова военного пенсионера

Речь идет о пенсии за выслугу лет, в связи с инвалидностью и в связи с потерей кормильца, передает 24 Канал со ссылкой на Юридическую компанию "Приходько и Партнеры".

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Дело в том, что обстоятельства смерти военнослужащего влияют на размер пенсии, которую будет получать его жена. Согласно статье, это может быть от 30% до 70% денежного обеспечения, что предусмотрено в разделе 4 Закона Украины № 2262.

Например, если военный умер или погиб вследствие болезни, контузии или увечья, полученного во время выполнения боевых задач при защите Украины или ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, то нетрудоспособная жена имеет право на 70% его денежного обеспечения.

Если же на это денежное обеспечение претендуют 2 и более нетрудоспособных членов семьи, которые были на содержании военного, то речь идет о размере в 50 процентов от денежного обеспечения на каждого такого члена семьи,

– говорится на сайте.

Важно! Если же увечье было связано не с выполнением боевых задач, а с несчастным случаем во время прохождения военной службы, то жена имеет право на пенсию в связи с потерей кормильца в размере 30% денежного обеспечения.