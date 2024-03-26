Какую пенсию получают украинские военнослужащие в марте

В результате индексации пенсий и поднятия прожиточного минимума выросли выплаты для некоторых категорий военных. Речь идет, в частности, о пенсиях по инвалидности.

Основные изменения после индексации

Индексация пенсий, которая состоялась 1 марта, внесла коррективы в размер пенсионных выплат военнослужащих. Минимальный рост составил 100 гривен, тогда как максимальный достиг 1 577 гривен.

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Обратим внимание, что индексационный коэффициент в 2024 году составил 1,079. Ранее минимальные пенсионные выплаты для военных инвалидов без дополнительных надбавок выглядели так:

І группа инвалидности – 5 512,19 гривен;

II группа – 5 262,01 гривен;

ІІІ группа – 5 010,64 гривен.

После индексации в марте размер выплат увеличился примерно на 600-700 гривен. Однако, зависимости от воинского звания и обстоятельств получения инвалидности, эти суммы могут вырасти еще на 10-30%.

Пенсии после роста прожиточного минимума

Повышение пенсионных выплат военным состоялось в связи с поднятием прожиточного минимума до 2 361 гривны, однако эти изменения станут действительными с 1 марта.

Согласно Закону "О Государственном бюджете Украины на 2024 год", участникам боевых действий пенсии увеличены на 25% от прожиточного минимума, а военным инвалидам в зависимости от группы инвалидности добавляют:

30% для III группы;

40% для ІІ группы;

50% для І группы.

Минимальный общий размер пенсии для участников боевых действий с учетом всех надбавок не может быть ниже 210% прожиточного минимума. Для лиц с инвалидностью вследствие войны, в зависимости от группы, это составляет: