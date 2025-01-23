Украина получит почти 40 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году

В 2025 году Украина, вероятно, получит 38,4 миллиарда долларов внешнего финансирования. Этих средств должно хватить для закрытия бюджетного дефицита.

Для чего Украине помощь партнеров

Банкир Андрей Пышный во время пресс-брифинга НБУ уточнил, что международная поддержка способствует экономической устойчивости Украины, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Учитывая меры правительства по наращиванию собственных поступлений и привлечения на внутреннем долговом рынке, этих средств должно хватить для полного покрытия запланированного дефицита бюджета на следующий год (около 19% ВВП без учета грантов в доходах) без обращения к эмиссионным источникам.

Пышный также добавил, что внешнее финансирование будет способствовать тому, чтобы НБУ мог компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе.

Это позволит поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой курсовой гибкости, что будет согласовываться с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики,

– сказал банкир.

Напомним! НБУ принял решение о повышении учетной ставки до 14,5%.