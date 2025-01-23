Передадут ли Украине российские активы

Банкир Андрей Пышный во время пресс-брифинга НБУ отметил, что исключать получение Украиной замороженных российских активов, нельзя, передает 24 Канал.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Происходит целенаправленная работа по многим направлениям: юридическом, дипломатическом, которая добавляет соответствующие результаты.

Пышный отмечает, что ранее шансы на получение замороженных активов Украины были очень малы. Однако сейчас мы видим, как меняется ситуация. В частности, глава НБУ напомнил о займе, который предоставляется Украине под доход от замороженных российских активов.

Украина начала получать первые суммы. Соответствующие решения не только на политическом уровне, но и на операционном уровне закреплены и уже реализуются,

– подчеркнул Пышный.

Напомним! Украине согласовали заем под доходы от замороженных российских активов еще в прошлом году. Деньги должны поступать в течение всего 2025 года.