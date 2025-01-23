Чи передадуть Україні російські активи

Банкір Андрій Пишний під час пресбрифінгу НБУ зазначив, що виключати отримання Україною заморожених російських активів, не можна, передає 24 Канал.

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Андрій Пишний Голова Національного банку України Відбувається цілеспрямована робота по багатьох напрямках: юридичному, дипломатичному, яка додає відповідні результати.

Пишний зазначає, що раніше шанси на отримання заморожених активів Україною були дуже малі. Однак, зараз ми бачимо, як змінюється ситуація. Зокрема, голова НБУ нагадав про позику, яка надається Україні під дохід від заморожених російських активів.

Україна почала отримувати перші суми. Відповідні рішення не лише на політичному рівні, а і й на операційному рівні закріплені і вже реалізуються,

– наголосив Пишний.

Нагадаємо! Україні погодили позику під доходи від заморожених російських активів ще торік. Гроші мають надходити протягом усього 2025 року.