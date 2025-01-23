Для чого Україна допомога партнерів

Банкір Андрій Пишний під час пресбрифінгу НБУ уточнив, що міжнародна підтримка сприяє економічній стійкості України, передає 24 Канал.

Читайте також Чи зможе Україна отримати заморожені російські активи, а не лише прибутки від них

Андрій Пишний Голова Національного банку України Ураховуючи заходи уряду з нарощування власних надходжень і залучення на внутрішньому борговому ринку, цих коштів має вистачити для повного покриття запланованого дефіциту бюджету на наступний рік (близько 19% ВВП без урахування грантів у доходах) без звернення до емісійних джерел.

Пишний також додав, що зовнішнє фінансування сприятиме тому, аби НБУ міг компенсувати структурний дефіцит валюти в приватному секторі.

Це дасть змогу підтримувати стійкість валютного ринку в умовах режиму керованої курсової гнучкості, що узгоджуватиметься з досягненням інфляційної цілі 5% на горизонті політики,

– сказав банкір.

Нагадаємо! НБУ ухвалив рішення про підвищення облікової ставки до 14,5%.