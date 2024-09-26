Что должна сделать Украина, чтобы получить новую помощь от ЕС

В июне государства G7 сообщили о предоставлении Украине 45 миллиардов евро. Этот заем является безвозвратным, поскольку его покроют благодаря доходам, которые дают замороженные российские активы.

Как работает эта помощь от ЕС

В своей колонке для NV чиновница Роксолана Пидласа отметила, что эта помощь будет предоставляться в обмен на проведение Украиной реформ. 35 миллиардов евро из общей суммы передает ЕС.

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Роксолана Пидласа Председатель комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины 35 миллиардов евро – это дополнительные деньги к уже запланированным в бюджете 12,5 миллиардов евро от ЕС в рамках Ukraine Facility.

Пидласа обозначает, что эти 35 миллиардов евро – это макрофинансовая помощь. То есть прямые денежные поступления в бюджет.

Макрофинансы ЕС – это прямая бюджетная помощь, которая держала нас на плаву в 2022 и 2023 годах (всего они предоставили 25,2 миллиарда евро за два года в обмен на реформы). В этом году на место макрофинансов заступил Ukraine Facility, по которому поступило еще 12,2 миллиарда евро в бюджет,

– уточняет чиновница.

Обратите внимание! Эти средства будут предоставляться ежеквартально, вместе с деньгами от Ukraine Facility. Однако все транши должны поступить до 31 декабря 2025 года.