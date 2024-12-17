Ситуация лучше чем кажется: какое заявление сделал Шмыгаль

Государство продолжает в полном объеме выполнять свои обязательства по соцподдержке украинцев. Речь идет, в частности, о выплате пенсий и денежной помощи.

Сколько выплачено украинцам от государства в этом году

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что более 4 миллионов украинцев уже получили 1000 гривен зимней поддержки, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Государство в полном объеме выполняет свои обязательства перед гражданами. За 11 месяцев выплатили почти 678 миллиардов гривен пенсий. В следующем году планируем провести их индексацию в марте, как это было традиционно.

Шмыгаль отмечает, что сейчас много украинцев нуждается в субсидиях. Также есть большой запрос на компенсацию за разрушенное имущество, которая со следующего года будет доступна для оформления переселенцам.

Государство также сохраняет неизменными тариф на газ, тепло, электроэнергию. Это является дополнительным фактором устойчивости,

– уточняет Шмыгаль.

Обратите внимание! Шмыгаль напомнил, что в рамках программы "Теплая зима" семьи переселенцев и малообеспеченные могут получить специальную помощь.