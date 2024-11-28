Будут ли в следующем году дополнительные выплаты для учителей

28 ноября 2024, 17:20
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Автор: Екатерина Добровольская, Анастасия Зорик

Украинские учителя смогут получить специальные доплаты в следующем году. Нововведение начнет действовать с 1 января 2025 года.

Будут ли доплаты учителям в следующем году

Правительство утвердило размер дополнительных выплат, которые будут получать учителя. Однако, решение о внедрении такой поддержки преподавателей было принято не сразу, рассказал Сергей Марченко во время пресс-конференции, передает 24 Канал.

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Сергей Марченко

Министр финансов Украины

Доплаты учителям это последние изменения, которые были в бюджете на 2025 год учтены при доработке.

Какие надбавки будут иметь учителя

    Надбавку будут получать работники педагогических учреждений общего среднего образования как государственной, так и коммунальной форм собственности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобразования.

    Постановление будет действовать с 1 января 2025 года до конца военного положения (учителя будут продолжать получать надбавку до конца того года, в котором отменят военное положение),
    – сообщает Минобразования.

    Какие доплаты будут иметь учителя:

    • з 1 января 2025 года учителя будут получать дополнительную 1 000 гривен (1 300 гривен до уплаты налогов);
    • з 1 сентября 2025 года – дополнительные 2 000 гривен (2 600 гривен до уплаты налогов).