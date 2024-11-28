Чи будуть доплати вчителям у наступному році

Уряд затвердив розмір додаткових виплат, які будуть отримувати вчителі. Однак, рішення про впровадження такої підтримки викладачів було прийняте не одразу, розповів Сергій Марченко під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Сергій Марченко Міністр фінансів України Доплати вчителям це останні зміни, які були в бюджеті на 2025 рік враховані при допрацюванні.

Які надбавки матимуть вчителі

Надбавку будуть отримувати працівники педагогічних закладів загальної середньої освіти як державної, так і комунальної форм власності, повідомляє 24 Канал з посилання на Міносвіти.

Постанова діятиме від 1 січня 2025 року до кінця воєнного стану (учителі продовжуватимуть отримувати надбавку до кінця того року, у якому скасують воєнний стан),

– повідомляє Міносвіти.

Які доплати матимуть вчителі: