Доплатят не всем: кто из пенсионеров получит денежную помощь от ООН в апреле
- Доплата предоставляется пенсионерам в зоне активных боевых действий, если они не получали международную помощь с 1 марта 2023 года и имеют пенсию меньше 3 250 гривен.
- Размер помощи определяется как разница между 3 250 гривен и суммой пенсии.
Украинские пенсионеры имеют право на специальную помощь от ООН. Речь идет о доплате, благодаря которой растет пенсия.
Кто из пенсионеров сможет получить эту помощь
Доплата от ООН предоставляется пенсионерам, проживающих в зоне активных боевых действий, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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Также критериями для получения этой помощи являются:
- пенсионер не получал денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;
- выплаты пенсионера менее 3 250 гривен.
Средства выплачиваются на банковский счет или адресной доставкой Укрпочты,
– отмечает Минсоцполитики.
Размер этой помощи рассчитывается индивидуально. Оплата составляет разницу между 3 250 и суммой пенсии. Например, пенсионная выплата лица – 2 500 гривен. Соответственно, доплата составляет 750 гривен.
Оформлять такую доплату не нужно. Она автоматически добавляется к пенсии, если лицо подпадает под указанные критерии.
Обратите внимание! Если пенсионер прекратил соответствовать хоть одному из указанных критериев, выплата доплаты прекращается.