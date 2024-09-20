Импорт электроэнергии в Украину из ЕС: как Европа поможет украинцам пройти эту зиму

Украинская энергосистема повреждена в результате атак россиян. Из-за этого, зимой Украина может почувствовать дефицит электроэнергии.

Как ЕС будет помогать Украине

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским она объявила о планах Европы, относительно помощи украинцам.

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Урсула фон дер Ляйен Президент Европейской комиссии Мы имеем цель восстановить 2,5 гигаватт мощностей этой зимой. Это ориентировочно 15% от потребностей вашей страны на эту зиму.

Председатель Европейской комиссии отметила, что Украина сможет синхронизироваться с энергетической системой Европы. Таким образом удастся экспортировать ориентировочно 2 гигаватта электроэнергии. А это ориентировочно 12% от потребностей Украины.

Урсула фон дер Ляйен рассказала о финансовой помощи, которая будет потрачена на гуманитарные нужды. Также Европа поможет Украине с: