Как ЕС будет помогать Украине
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила Киев. Во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским она объявила о планах Европы, относительно помощи украинцам.
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Мы имеем цель восстановить 2,5 гигаватт мощностей этой зимой. Это ориентировочно 15% от потребностей вашей страны на эту зиму.
Председатель Европейской комиссии отметила, что Украина сможет синхронизироваться с энергетической системой Европы. Таким образом удастся экспортировать ориентировочно 2 гигаватта электроэнергии. А это ориентировочно 12% от потребностей Украины.
Урсула фон дер Ляйен рассказала о финансовой помощи, которая будет потрачена на гуманитарные нужды. Также Европа поможет Украине с:
- восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры (увеличение количества возобновляемых источников);
- обеспечением специальным оборудованием (трансформаторы, электрогенераторы).