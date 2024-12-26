Украина получит 3 миллиарда долларов от Японии благодаря замороженным российским активам

Япония планирует передать Украине 3 миллиарда долларов. Эта помощь будет обеспечена благодаря замороженным российским активам.

Какую помощь получит Украина

Состоялся разговор между президентом Украины и премьер-министром Японии Шигеру Ишибой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

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Владимир Зеленский Президент Украины Говорил с Премьер-министром Японии Шигеру Ишибой. Поздравил его с избранием главой правительства и поблагодарил японский народ за всю масштабную гуманитарную и финансовую помощь.

Также Зеленский сказал, что сообщил Ишибе о массированном обстреле Украины, который осуществила Россия на Рождество. Отдельно президент Украины поблагодарил Японию за помощь в достижении справедливого мира.

Благодарен за решение правительства Японии передать Украине еще 3 миллиарда долларов, обеспеченных замороженными российскими активами, и за дополнительную помощь на энергетическое оборудование и строительство укрытий,

– подчеркнул Зеленский.

Обратите внимание! Общий объем помощи от Японии, по состоянию на сейчас, составляет 12 миллиардов долларов.