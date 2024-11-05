Кто из ВПЛ сможет получить помощь на аренду жилья

Правительство приняло решение внедрить экспериментальный проект для помощи переселенцам. ВПЛ смогут получить частичную компенсацию за аренду жилья.

Кто из переселенцев будет иметь эту помощь

Новая программа помощи для внутренних переселенцев начнет работать с середины января 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на речь Дениса Шмыгаля.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Для переселенцев с середины января следующего года запускаем программу субсидий на съемное жилье.

Шмыгаль уточнил, что эта программа будет доступна не для всех переселенцев. Помощь будет предоставляться только тем семьям, которые вынуждены тратить более 30% совокупных доходов на аренду.

Обратите внимание! Как отмечает Минсоцполитики, если семья имеет доходы меньше, чем 2 прожиточных минимумов на одного человека (то есть сейчас это – 5 840 гривен) субсидия может покрывать более высокий процент от стоимости аренды.