НБУ ожидает поступления международной безвозвратной помощи от G7 в ближайшее время

Украине могут предоставить безвозвратную денежную помощь. Она будет компенсироваться через доход от замороженных российских активов.

Когда Украина сможет получить помощь

НБУ считает, что объем поддержки, которую должна получить Украина, будет больше чем ожидалось ранее. К тому же обещанная безвозвратная помощь может начать поступать в ближайшее время, сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Пышного.

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Андрей Пышный Председатель Национального банка Украины Ожидается, что в этом году общая сумма международного финансирования достигнет 41,5 миллиарда долларов, а в следующем – 38,4 миллиарда долларов.

Пышный уточняет, что до конца 2024 года в Украину поступит 15 миллиардов долларов. 4,8 миллиарда долларов из этой суммы – средства по программе SPUR со Всемирным банком (при поддержке США).

Глава НБУ говорит, что Украине удалось достичь определенных договоренностей, относительно получения безвозвратной помощи. В частности, с лидерами G7.

Достижение соответствующих договоренностей, которые дают Украине рассчитывать на то, что эта сумма будет доступна уже в ближайшее время, уже в следующем году,

– отмечает Пышный.

Напомним! Украина может получить безвозвратную помощь в размере до 50 миллиардов долларов по программе Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans.