Кто из семьи участника боевых действий имеет скидку на коммунальные услуги
Источник:ПФУ
Льготы на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые участнику боевых действий, распространяются на его жену и ее детей от предыдущего брака. Однако, для этого они должны проживать совместно с льготником.
Кто из семьи УБД имеет скидку на коммуналку
Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны", скидка на оплату жилья и коммунальных услуг в размере 75% также действует для членов семьи участника боевых действий.
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Речь идет о жене и несовершеннолетних детях до 18 лет, проживающих вместе с ним.
То есть льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются членам семьи, в том числе несовершеннолетним детям, проживающих одной семьей с участником боевых действий,
– объясняют в ПФУ.
Кроме того, на такую скидку имеют право нетрудоспособные родители, которые проживают вместе с ними.Заметьте! Для лиц с инвалидностью предусмотрена скидка в размере 100% на коммунальные услуги.
Какие еще льготы имеют семьи УБД
Дети участников боевых действий имеют право на оздоровление и отдых, а также на первоочередные места в школах, детских садах и оздоровительных лагерях.
Студенты могут быть переведены на бюджетную форму обучения на дневной форме, имеют право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях, и, при отсутствии задолженности, получать социальную стипендию.