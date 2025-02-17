Сколько будет 100 евро в долларах сегодня

Курс евро к доллару остается стабильным. Это соотношение почти не менялось с начала года.

1 евро это сколько в долларах Курс зависит от места, где осуществляется обмен, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин". Читайте также Несчастный случай на производстве: какую помощь от государства могут получить украинцы По состоянию на 17 февраля, 1 евро можно обменять на доллар по такому курсу: средний курс в банках – 1,033 долларов за евро;

средний курс в обменниках – 1,049 долларов за евро. Через платежные системы обмен осуществляется по курсу: при обмене через Mastercard – 1,027 долларов за евро;

Visa – 1,027 долларов за евро. Сколько дадут долларов за 100 евро если обменивать 100 евро в банке, можно получить в среднем – 103,33 доллара;

можно получить в среднем – 103,33 доллара; при обмене 100 евро в обменнике есть возможность выручить примерно – 104,90 долларов;

есть возможность выручить примерно – 104,90 долларов; за 100 евро при обмене через Mastercard и Visa можно получить – 102,73 доллара.