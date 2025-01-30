Сколько можно получить при обмене 500 долларов сегодня

В течение января курс доллара в Украине оставался стабильным. В конце месяца произошло незначительное уменьшение стоимости валюты.

Какой курс доллара в Украине 30 января

Сегодня НБУ установил курс на уровне 41,92 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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Средний банковский курс установлен такой:

покупка происходит в среднем по курсу 41,75 гривны за доллар;

продажа – 42,20 гривны за доллар.

А вот в обменниках средний курс установлен на таком уровне:

покупка – 41,91 гривны за доллар;

продажа – 42 гривен за доллар.

За сколько можно купить 500 долларов сегодня

чтобы купить 500 долларов в банке нужно потратить ориентировочно 21 100 гривен;

нужно потратить ориентировочно 21 100 гривен; а вот в обменнике приобрести 500 долларов можно примерно за 21 000 гривен.

За сдачу 500 долларов можно выручить