14 февраля, 14:56
За сколько можно купить 100 долларов и 100 евро сегодня
Валютный рынок в Украине остается стабильным. В частности, благодаря своевременным интервенциям, которые осуществляет НБУ.
Какой сейчас курс доллара
14 февраля, официальный курс доллара в Украине достиг – 41,80 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Как сообщает издание "Минфин", сегодня средний банковский курс таков:
- покупка – 41,50 гривны за доллар;
- продажа – 42 гривен за доллар.
В обменниках средний курс такой:
- покупка – 41,73 гривны за доллар;
- продажа – 41,75 гривны за доллар.
Сколько придется потратить на покупку 100 долларов 14 февраля
- если покупать 100 долларов в банке, то придется потратить примерно 4 175 гривен;
- а вот для приобретения 100 долларов в обменнике нужно ориентировочно 4 200 гривен
Какой курс евро 14 февраля
По состоянию на 14 февраля, регулятор установил официальный курс евро на уровне – 43,44 гривны, сообщает НБУ.
По данным издания "Минфин", в банках средний курс достиг такого уровня:
- покупка – 43,38 гривны за евро;
- продажа – 44 гривны за евро.
А вот в обменниках средний курс установлен такой:
- покупка – 43,70 гривны за евро;
- продажа – 43,90 гривны за евро.
Какую сумму нужно потратить, чтобы приобрести 100 евро
- для покупки 100 евро в банке, нужно потратить ориентировочно 4 400 гривен;
- чтобы приобрести 100 евро в обменнике, необходимо примерно 4 390 гривен.